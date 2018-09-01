Atatürk'ün Suşehri'ne Gelişinin 99. Yıl Dönümü Kutlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yüksel burada yaptığı konuşmada, Suşehri'nin mahalli gününün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bağrına bastığı 1 Eylül günü olduğunu söyledi. Yüksel, "Bizim atalarımız, Bizim dedelerimiz, o büyük insanı bağırlarına basmış. O'nun ilk gönüllü askerleri olmuşlardır. Cumhuriyetimizin temellerinde bu isimsiz kahramanlarımızın çabası vardır. Bugün Suşehri büyük önder Atatürk'ün dediği gibi bölgenin merkezi olma yönündeki gelişmelerini aralıksız devam ettirmektedir."dedi.

Konuşmanın ardından Yüksel, makamında tebrikleri kabul etti. Programa Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu ve daire amirleri katıldı. - SİVAS