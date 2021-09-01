Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 102. yılı törenle kutlandı
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Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 102. yılı törenle kutlandı

Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 102. yılı törenle kutlandı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yüksel, Atatürk'ün ziyaretinin Suşehri tarihinde bir şeref sayfası olarak yer aldığını söyledi.

Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basmasıyla başlayan Sivas, Erzurum seyahatlerinde Suşehri'nin önemli bir durak olduğunu belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Büyük Önder Atatürk, Suşehri'nin istikbalini sezmiş, gelecekte bölgenin merkezi olacağını daha o yıllarda ifade etmiştir. Bugün Suşehri Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi bölgenin merkezi olma yönündeki gelişmelerini aralıksız devam ettirmektedir. Suşehri insanının 102 yıl önce büyük bir vatanperverlik ve önseziyle Mustafa Kemal Atatürk'ü desteklemesi bizim için büyük bir gurur vesilesidir. Bu görevi ifa eden ebediyete intikal etmiş tüm hemşehrilerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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