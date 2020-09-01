Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 101. yılı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaymakam Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek düzenlenen programda basın mensuplarına açıklama yapan Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Suşehri'nin mahalli gününün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bağrına bastığı 1 Eylül günü olduğunu söyledi.

Yüksel, "Atalarımız, dedelerimiz o büyük insanı bağırlarına basmış ve onun ilk gönüllü askerleri olmuşlardır. Cumhuriyetimizin temellerinde bu isimsiz kahramanlarımızın çabası vardır. Bugün Suşehri büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi bölgenin merkezi olma yönündeki gelişmelerini aralıksız devam ettirmektedir." dedi.

Kaynak: AA