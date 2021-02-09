Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı
09.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:49
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 97. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 97. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende ilkokul ve ortaokulu öğrencileri tarafından Söke Kaymakamı Soner Zeybek'e bayrak verildi.
Törende ilçe protokolü tarafından Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez