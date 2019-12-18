: Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 100. yılı dolayısıyla kentte tören düzenlendi - SİVAS

18.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:49

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da 108 gün kaldığı Sivas'tan ayrılışının 100'ncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivas Valiliğinin organizasyonundaki programa katılanlar, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi önünde toplandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi okutmanı Ergün Tarıkahya, 18 Aralık 1919'da Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışını anlattı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Sivas Kongresi'nin 100. yılının kentte coşkuyla kutlandığını söyledi.

100 yıl önceki ruhun, geçmişteki fedakarlığın, güzel bir şekilde anlatıldığını belirten Ayhan, "Atatürk'ü; Sivas'ta 108 gün kalmasının akabinde Sivas'tan aldığı ilhamla, Sivaslıların desteğiyle, cumhuriyetle ilgili oluşturduğu felsefeyle beraber buradan ayrılışının 100. yılında, hep beraber Ankara'ya uğurlayacağız." dedi.

Cumhuriyete giden yolda Sivas'ın çok büyük bir vazife ifa ettiğini vurgulayan Ayhan, "100 yıl önce ve 100 yıl sonra aynı anlayış... 4 Eylül Sivas Kongresi'nin bizim için çok güzel bir miras, çok kutlu bir miras olduğunu hep ifade ediyoruz. Bunu inşallah sürekli etkinliklerle gündeme taşıma noktasında gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Sivas'ın, tarih boyunca emin şehir olma özelliği nedeniyle Cumhuriyet'in kuruluşu döneminde ve Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin ateşlendiği günlerde, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Bilgin, Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 Eylül'de geldiği Sivas'ta, Türk milletinin karakteri olan bağımsızlık ruhunu, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği anlayışını, tüm dünyaya deklare ettiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Atatürk'ü canlandıran Sivas Belediyesi tiyatro sanatçısı Bülent Olgun, temsili telgrafçısı Ali İmran Bekyürek ve Sivas Müftüsü rolündeki Eren İçen, müze balkonundan halkı selamladı.

Daha sonra temsili Atatürk'ün, "108 gündür göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı Sivas halkına şükranlarımı sunarım. Allah'a ısmarladık efendiler." diyerek, o döneme ait bir araca binip Ankara'ya hareket etmesi canlandırıldı.

Programa il protokolünün yanı sıra, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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