Atatürk'ün Sivas'tan Ayrılışı Canlandırıldı

SİVAS'ta 108 gün kalarak, milli mücadelenin temellerini atan Mustafa Kemal Atatürk'ün kentten ayrılışının 99'uncu yıl dönümü canlandırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Sivas Kongresi döneminde 108 gün kaldığı kentten ayrılışının 99'uncu yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Sivas'ta faaliyet gösteren bazı derneklerin üyelerinden oluşan grup, kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Necip Günaydın, 18 Aralık 1919'da Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışını anlattı. Günaydın "Milli mücadele döneminin hazırlık evresinde Erzurum'dan gelen Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye, 2 Eylül günü Sivas'a teşrif ettiler. Tam 108 gün boyunca Milli Mücadele Sivas'tan yönetildi. Onun için tüm Milli Mücadele döneminin çok önemli bir kesiti Sivasımızda yaşandı. Çok önemli tarihi olaylara sahne olan bu sürecin sonunda 18 Aralık 1919 günü Ankara yeni merkez olarak belirlendi. Çünkü demiryolları, telgraf hatları, Batı Cephesine yakınlık, İstanbul'daki gelişmeleri izlemek gibi sebeplerle Ankara'ya gitmek üzere Sivas'tan uğurlandı. İşte 18 Aralık 1919'da Sivas halkının büyük katılımıyla yapılan bu coşkulu uğurlama töreninin 99'uncu yıl dönümü vesilesiyle bir arada bulunuyoruz" dedi. Konuşmanın ardından gruptakiler Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi önüne geçerek, Atatürk'ü canlandıran Sivas Belediyesi tiyatro eğitmeni Bülent Olgun'u yolcu etti. O döneme ait bir araca binen Olgun yol üzerindeki vatandaşları selamladı. - Sivas

Kaynak: DHA