ATATÜRK'ÜN SİVAS'TAN ANKARA'YA UĞURLANIŞI CANLANDIRILDI

ANKARA (DHA) - SİVAS'ta, milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün kentten Ankara'ya uğurlanışı temsili olarak canlandırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas Kongresi döneminde 108 gün kaldığı kentten 18 Aralık 1919'da ayrılarak Ankara'ya gitmesinin 102'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de katıldı. Kentte faaliyet gösteren bazı derneklerin üyelerinden oluşan grup, kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Atatürk Kongre Müzesi önüne geçerek, Atatürk'ü canlandıran Sivas Belediyesi tiyatro oyuncusu Samet Sümbül yolcu edildi. O döneme ait bir araca binen Sümbül yol üzerindeki vatandaşları selamladı.

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, "102 yıl önce bugün 108 gün Ata'mıza ev sahipliği yaparak cumhuriyetimizin muştusu ile Ankara'ya doğru yolcu edişimizin yıl dönümü için buradayız. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bu kutsal emanete sahip çıkan bu şehrin valisi olmaktan duyduğum gururu ifade etmek istiyorum. Çünkü bu şehir çok kutsal bir şehir. Burada yakılan meşale Türkiye'nin dört bir yanında anlam kazandı. Bunlar çok kıymetli değerler, soyut miraslar. Bu mirasları muhafaza ederek 100 yıl önceki ecdadın fedakarlığını, Ata'sına olan sevdasını hep muhafaza edip bizden sonraki nesillere aktarmak görevimizdir" dedi.