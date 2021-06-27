Atatürk'ün Sivas'a Gelişinin 102. Yıl Dönümü Kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atatürk'ün Sivas'a Gelişinin 102. Yıl Dönümü Kutlandı

Atatürk'ün Sivas'a Gelişinin 102. Yıl Dönümü Kutlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Haziran 1919'da Sivas'a ilk teşriflerinin 102. yılı münasebetiyle, Sivas-Ankara Karayolu üzerindeki İlk Adım Anıtı'nda tören düzenlendi.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Haziran 1919'da Sivas'a ilk teşriflerinin 102. yılı münasebetiyle, Sivas-Ankara Karayolu üzerindeki İlk Adım Anıtı'nda tören düzenlendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve Belediye Başkan Hilmi Bilgin'in, anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşımız okundu.

Daha sonra 27 Haziran Şeref Defterine yazdıklarını okuyan Vali Ayhan, " Yüce Milletimizin geleceğinin belirlendiği, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'ımıza teşrifinizin 102. yılında, sizin ve dava arkadaşlarınızın manevi huzurunda bulunmaktan kıvanç duymaktayım. " dedi.

Bağımsızlık Meşalesi Sivas'tan Tüm Yurda Yayıldı

Samsun'da yakılan meşalenin Sivas'tan tüm yurda yayıldığını ifade eden Vali Ayhan şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da yaktığınız bağımsızlık meşalesi Sivas'ımızda, sizin önderliğinizde, Milletimizin azim ve kararlılığıyla büyük bir ateşe dönüşmüş ve buradan da dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. 2 Eylül 1919'da Sivas halkı tarafından büyük bir coşku ile karşılanıp 108 gün Sivas'ta, Milli Mücadele'yi huzur ve güven ortamında yönettiğiniz şehirde yine aynı duygu ve heyecan içerisinde bulunmaktayız. Yurdun dört bir yanının işgal altında olduğu bir dönemde inandığınız Sivaslılar, aradan geçen 102 yıl boyunca güveninize layık olma çabası içerisinde, gösterdiğiniz hedeflere doğru, birlik ve beraberlik içerisinde hiç durmadan yol almaktadır. 27 Haziran 1919 günü Sivas'ı şereflendiren Atamız, sizi ve beraberinizdeki Milli Mücadele'nin öncü kadrosunu saygı ve minnet duygularımızla selamlıyorum. Türk milleti sizlere vatan, devlet ve bağımsızlık borçludur. Ruhunuz şad olsun, emanetiniz emin ellerde. " Tören, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekinmesiyle son buldu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Brad Pitt Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Şenol Güneş Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atatürk'ün Sivas'a Gelişinin 102. Yıl Dönümü Kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 20:16:21. #1.14#

title