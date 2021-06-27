Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı
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Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

"Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı" önünde düzenlenen törende, Vali Salih Ayhan, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve Belediye Başkan Hilmi Bilgin anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şeref defterine yazdıklarını okuyan Ayhan, "Yüce milletimizin geleceğinin belirlendiği, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas'ımıza teşrifinizin 102. yılında sizin ve dava arkadaşlarınızın manevi huzurunda bulunmaktan kıvanç duymaktayız." dedi.

19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin Sivas'ta, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletin azim ve kararlılığıyla büyük bir ateşe dönüştüğünü ve buradan da dalga dalga tüm yurda yayıldığını belirten Ayhan, "2 Eylül 1919'da Sivas halkı tarafından büyük bir coşkuyla karşılanıp 108 gün Sivas'ta milli mücadeleyi huzur ve güven ortamında yönettiğiniz şehirde yine aynı duygu ve heyecan içerisinde bulunmaktayız. Yurdun dört bir yanının işgal altında olduğu bir dönemde inandığınız Sivaslılar aradan geçen 102 yıl boyunca güveninize layık olma çabası içerisinde, gösterdiğiniz hedeflere doğru birlik ve beraberlik içerisinde hiç durmadan yol almaktadır." diye konuştu.

Törene il protokolü, askeri erkan ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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