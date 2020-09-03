Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı
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Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı

Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı SİVAS Kongresi'nin 4 Eylül 101'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı.

Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı
03.09.2020 02:17 | Son Güncelleme: 03.09.2020 02:21

Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı
SİVAS Kongresi'nin 4 Eylül 101'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı.
4 Eylül Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 Eylül 1919'da Erzurum'dan Sivas'a gelirken halk tarafından karşılanmasını anlatmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da temsili karşılama programı düzenlendi. Kent meydanında Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve protokol üyeleri tarafından karşılanan temsili heyet, kent meydanından halkı selamlayarak İnönü Bulvarı'nda bulunan kongre binasına hareket etti.
Yol boyunca Atatürk'ü canlandıran ve benzerliğiyle dikkat çeken tiyatro oyuncusu Samet Sümbül, karşılamaya gelen halkı selamladı. Yürüyüş, Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde son buldu. Atatürk'ü canlandıran tiyatro sanatçısı Sümbül, müzenin merdivenlerinden halkı selamlayarak fotoğraf çektirdi.
Etkinlik sırasında Vali Salih Ayhan, gösteriyi izlemeye gelenlere peçete satan çocukların elindeki ürünlerin tamamını alarak, onları sevindirdi.

Kaynak: DHA

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