Atatürk'ün Sivas'a gelişi canlandırıldı
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Atatürk'ün Sivas'a gelişi canlandırıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi 101. yıl dönümünde temsili olarak canlandırıldı.

Atatürk'ün Sivas'a gelişi canlandırıldı
02.09.2020 20:22 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:27

Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi 101. yıl dönümünde temsili olarak canlandırıldı.

Belediye binası önünden başlayarak Kongre ve Etnografya Müzesi önüne gelen temsili Atatürk ve silah arkadaşları, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve Sivaslılar tarafından karşılandı. Atatürk'ü canlandıran Devlet Tiyatrosu oyuncusu Samet Sümbül, atlı birlikler öncülüğünde yol boyunca halkı selamladı. Güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu temsili Atatürk, Kongre ve Etnografya Müzesi balkonunda il protokolüyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Program, temsili Atatürk'ün vatandaşlarla fotoğraf çektirmesiyle sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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