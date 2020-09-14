Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 92. yıl dönümü
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Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 92. yıl dönümü

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 92. yıl dönümü
14.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:05

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Karaömeroğlu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok medeniyete ev sahipliği yapan barış, kardeşlik ve hoşgörü şehri Sinop'u ziyaretinin 92. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını vurguladı.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni Türk alfabesinin esaslarına ait ilk dersi Sinop'ta verdiği ifade eden Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"15 Eylül 1928 günü halkımıza verilmiş olan bu değerli hediyenin teşekkürü, Sinop ve Sinoplular olarak o günden beri eğitim, öğretime verilen önemle ve bu ülkenin en büyük serveti olan eğitimli insan gücüne yapılan eşsiz katkı ile verilmeye çalışılmaktadır. Dün olduğu gibi bugün de atalarımızın bize emanet ettiği bu cennet yurda sahip çıkarak milli iradenin, demokrasinin ve değerlerinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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