Atatürk'ün Seyit Onbaşı ile görüştüğü 200 yıllık ahşap konak, müzeye çevrilerek kent turizmine kazandırıldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan, Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün görüştüğü 200 yıllık ahşap konak, Balıkesir Büyükşehir ve Havran belediyelerince restore edildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde bulunan, Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün görüştüğü 200 yıllık ahşap konak, Balıkesir Büyükşehir ve Havran belediyelerince restore edildi.

"Terzizade Saadettin Bey Konağı" olarak da bilinen binanın kullanım hakkının Özaydın ailesi tarafından Havran Belediyesine devredilmesinin ardından, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Demet İnan başkanlığındaki heyet tarafından rölöve çalışması başlatıldı.

Daha sonra restorasyon başlatılan Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı konakta çalışmalar 2 yıl sürdü. Toplam 2,5 milyon lira harcanarak restore edilen tarihi bina, halk müzesi olarak hizmet verecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki tarihi yapıların önemine işaret etti.

Havran'daki Terzizade Saadettin Bey Konağı'nın da Balıkesir için bir değer olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Burayı 2019'da restorasyon projesine aldık, aslına uygun şekilde restorasyonunu bitirdik. Bu yıl içinde de Havran'da tüm halkımıza hizmet verecek. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da binanın tamamının ahşaptan oluştuğunu belirtti.

Konağın ilçede nadir bulunan yapılardan olduğunu dile getiren Ersoy, "Burası Atatürk ile Koca Seyit'in buluştuğu bir konak olmasından dolayı hem bölgemiz hem de Havran'ımız için ayrı değer taşıyor. Müze olarak turizme açacağız. Havran'ımızdaki değerlerimizi de ön plana çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Atatürk ile Koca Seyit'in konakta bir araya gelme hikayesini anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Atatürk, Koca Seyit'e 'Büyük kahramanlık yaptın Koca Seyit. 276 okkalık top mermisini kaldırıp bugün belki Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştirip ayakta durmamızı sağladın. Kahramanlığınla çok büyük iş yaptın.' der. Kendisine maaş bağlatmak istemesine rağmen Seyit Onbaşı 'görevini yerine getirdiğini' belirterek bunu kabul etmez."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik