Atatürk'ün sevdiği şarkılar İzmit'te seslendirildi
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Atatürk'ün sevdiği şarkılar İzmit'te seslendirildi

12.11.2020 12:33 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:36
Atatürk'ün sevdiği şarkılar İzmit'te seslendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısı ile düzenlenen etkinlikler kapsamında İzmit'te Atatürk'ün en sevdiği şarkılar seslendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısı ile düzenlenen etkinlikler kapsamında İzmit'te Atatürk'ün en sevdiği şarkılar seslendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısı ile düzenlenen etkinliklere devam ediyor. Gazi Atatürk'ün sevdiği şarkılar Gebze'nin ardından İzmit'te bulunan Kocaeli Kongre Merkezi'nde seslendirildi. Programa çok sayıda vatandaşın yanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da katıldı. Tüm pandemi önlemlerinin alındığı konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar hep birlikte dillendirildi.

İzmitlilerin yoğun ilgi gösterdiği konsere, her yaştan vatandaş katıldı. Melihat Gülses ve Hakan Aysev'in seslendirdiği Atatürk'ün en sevdiği şarkılar ile geçirilen konser, Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlendi. Her yaştan izleyicinin ilgi gösterdiği konserde, salona giriş yapılmadan önce her seyircinin ateşi ölçüldü. Salonda her seyircinin birer koltuk boş bırakarak takip ettiği konserde, maske kuralına da titizlikle uyuldu. Ayrıca kültür merkezine giren herkesin HES Kodu sorgulaması yapıldı. - KOCAELİ

Atatürk'ün sevdiği şarkılar İzmit'te seslendirildi
Atatürk'ün sevdiği şarkılar İzmit'te seslendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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