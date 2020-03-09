Atatürk'ün Serik'e gelişinin 90. yıl dönümü törenlerle kutlandı
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Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, serik, Güncel

Atatürk'ün Serik'e gelişinin 90. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Serik ilçesine gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı.

09.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:34
Atatürk'ün Serik'e gelişinin 90. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Serik ilçesine gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Törene, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ve Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapılan etkinlikte ise Gedik Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koro Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi. Belek Limak Ortaokulu öğrencileri de folklor gösterilerini sundu.

Atatürk'ün Serik'e gelişiyle ilgili okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinliğe Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan ve Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayhan Aktürk, siyasi partilerin temcilileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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