Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 100. Yılında Atabarı Oynadılar

Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, Atatürk ile silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Adana ve Hatay'da gençler atabarı oynadı.

Hatay'da Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen gençler, saatler 19.19'u gösterdiğinde atabarı oynamaya başladı.

Çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği gösteri sonunda gençler yoğun alkış aldı.

Gençler daha sonra Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör de katıldı.

Adana

Adana'da da Tarihi TaşKöprü'de bir araya gelen yaklaşık 600 genç yine saatler 19.19'u gösterdiğinde atabarı oynadı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Programa Adana Valisi Mahmut Demirtaş da katıldı.

Kaynak: AA