Havza'da, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla "100. yılda 1919 fidan" sloganıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a gelişinin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Sondaj Mahallesi'nde bin 919 fidan toprakla buluşturuldu.

Öğrencilerle fidan dikimi gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, etkinliğin Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "100. yılda 1919 fidan' sloganıyla başlattığımız fidan dikiminde 19 Mayıs 1919 tarihine atfen öğrencilerimizle bin 919 fidan dikeceğiz. Hem burada bir ağaçlık alan oluşturacağız hem de öğrencilerimize doğa sevgisini aşılamayı hedeflemekteyiz." dedi.

Fidan dikimine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüsamettin Elmas, Havza Fen Lisesi Müdürü Köksal Çelikdemir ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA