Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 97'nci yıl dönümü kutlandı

OSMANİYE (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 97'nci yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Tren garındaki ilk tören, trenle gara gelen izci grubunun taşıdıkları Türk bayrağını Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'a teslim etmesiyle başladı.

Buradaki tören, halk oyunları ve Osmaniye Belediyesi mehteran takımı gösterisi ile devam etti.

Tren garındaki törenin ardından protokol üyeleri ile vatandaşlar, Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanı'na yürüdü.

Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Anıt şeref defterini imzalayan Vali Yılmaz, Osmaniye'nin yazdığı kahramanlık destanını yakından bilen, toplumun yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğuna inanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 97 yıl önce bugün Osmaniye'yi onurlandırmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Törene, Osmaniye Garnizon Komutan Vekili Piyade Kurmay Binbaşı Erol Demir, Jandarma Alay Komutanı Albay Zafer Tombul, askeri ve mülki erkan ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.