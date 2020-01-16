Atatürk'ün Osmaniye'ye Gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı
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Atatürk'ün Osmaniye'ye Gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 95. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

16.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:02
Atatürk'ün Osmaniye'ye Gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder 'ün 'ye gelişinin 95. yıl dönümü törenlerle kutlandı.


Osmaniye Tren Garı'nda düzenlenen törende, temsili olarak gara gelen trenden inen izciler, taşıdıkları Türk bayrağını kendilerini karşılayan Vali Ömer 'a takdim etti.


Askerler tarafından 21 pare top atışı yapılmasının ardından Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.


Törenin ardından oluşturulan kortej, bando tören bölüğü eşliğinde İstasyon Caddesi'nden Devlet Bahçeli Meydanındaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.


Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun tarafından anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.


Şeref defterini imzalayan Vali Coşkun, burada bir konuşma yaptı.

Törenlere, Osmaniye Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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