Atatürk'ün Ölümünün 83. Yıldönümü Anma Programı
ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 83. YILDÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI10 KASIM 2021 / ÇARŞAMBAÇelenk Sunma Töreni- Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması. 09. 00- Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşımızile Bayrağın göndere çekilmesi ve Bayrağın yarıya indirilmesi.
ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 83. YILDÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI
10 KASIM 2021/ ÇARŞAMBA
Çelenk Sunma Töreni
- Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması. 09. 00
- Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşımız
ile Bayrağın göndere çekilmesi ve Bayrağın yarıya indirilmesi. 09. 05
Anma Töreni
- Atatürk Kültür Merkezinde Anma Programı. 10. 00
- Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda Fotoğraf Sergisi 11. 00
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