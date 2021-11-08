Atatürk'ün Ölümünün 83. Yıldönümü Anma Programı - Haberler
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Atatürk'ün Ölümünün 83. Yıldönümü Anma Programı

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Atatürk'ün Ölümünün 83. Yıldönümü Anma Programı

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 83. YILDÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI10 KASIM 2021 / ÇARŞAMBAÇelenk Sunma Töreni- Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması. 09. 00- Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşımızile Bayrağın göndere çekilmesi ve Bayrağın yarıya indirilmesi.

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN 83. YILDÖNÜMÜ ANMA PROGRAMI

10 KASIM 2021/ ÇARŞAMBA

Çelenk Sunma Töreni

- Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması. 09. 00

- Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşımız

ile Bayrağın göndere çekilmesi ve Bayrağın yarıya indirilmesi. 09. 05

Anma Töreni

- Atatürk Kültür Merkezinde Anma Programı. 10. 00

- Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda Fotoğraf Sergisi 11. 00

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