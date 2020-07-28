Atatürk'ün öldüğü yıl kuruldu, 273 çeşit incir fidanı koleksiyonu oluşturuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Atatürk'ün öldüğü yıl kuruldu, 273 çeşit incir fidanı koleksiyonu oluşturuldu

Dünyanın en önemli incir üretim merkezi olan İncirliova Erbeyli'de Atatürk'ün ölüm yılında kurulan İncir Araştırma Enstitüsü 82 yılda 273 çeşit inciri araştırıp bu çeşitlere yönelik ağaçların koleksiyonunu oluşturdu.

Atatürk'ün öldüğü yıl kuruldu, 273 çeşit incir fidanı koleksiyonu oluşturuldu
28.07.2020 09:22 | Son Güncelleme: 28.07.2020 09:49

Dünyanın en önemli incir üretim merkezi olan İncirliova Erbeyli'de Atatürk'ün ölüm yılında kurulan İncir Araştırma Enstitüsü 82 yılda 273 çeşit inciri araştırıp bu çeşitlere yönelik ağaçların koleksiyonunu oluşturdu.

Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü'nün 1938 yılında önemli döviz kaynaklarından biri olan kuru incirle ilgili problemleri çözmek, incir yetiştiricilerine yararlı bilimsel çalışmalar yapmak üzere 82 yıl önce Aydın il merkezine 17 kilometre uzakta bulunan Erbeyli Köyü civarında 'İncir Islah İstasyonu' adı altında faaliyete geçtiği belirtildi. O dönemlerde incir yetiştiricilerinin fidan ihtiyacını karşılayan Enstitü, daha sonra yüzde 70 incir fidanı yanında yüzde 20 zeytin, yüzde 10 fıstık, kayısı ve erik fidanı üretimi de yaptığı belirtildi.

1957 yılından itibaren ülke tavukçuluğunun gelişmesine paralel olarak, kültür ırkı damızlıkların bölgeye yayılmasını sağlamak amacıyla tavukçuluk çalışmalarına da başlayan İncir Araştırma Enstitüsü, kurulduğu günden bu yana 5 isim daha değiştirerek 6. İsmi olan İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak faaliyetlerine 82 yıldır devam eden enstitünün 323.9 dekar arazide çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İncir ile ilgili 273 tip incir çeşidinin koleksiyona alındığını belirten Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamasında "Yürütülmekte olan ülkesel İncir Araştırmaları projesinin ıslah disiplini çalışmalarından olarak yurdumuzun Doğu Anadolu dışındaki her yeri taranarak 273 incir tip veya çeşidinin introdüksiyonu yapılarak Erbeyli ve Umurlu'daki bahçelerimizde kolleksiyona alınmıştır. Bunlar aynı zamanda Türkiye Bitki Genetik kaynakları projesinin materyali olarak da saklanmaktadır. Kuruluşumuz Türkiye Bitki Kaynakları projesinde incir gen kaynaklarını koruyup muhafaza etmekle görevlendirilmiştir. İntrodüksiyonu yapılan bu çeşitlerden bir kısmının pomolojileri yapılmış olup pomoloji çalışmaları devam etmektedir. Yine bu çeşitlerden ümit var olanlar ile Bodrum, Dalaman ve Fethiye'de adaptasyon çalışmaları yapılmıştır. İncirliova' daki ilek (erkek incir) kolleksiyonu bahçesinde 58 çeşidin kolleksiyonu ve pomoloji çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Ayrıca Sarılop çeşidinde klon seleksiyonu ve Sarızeybek isimli yeni bir çeşitte araştırma çalışmalarına devam etmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı 3. Sayfa
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Dünya
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Güncel
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti 3. Sayfa
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi Dünya
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Magazin
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Demet Akalın, yurt dışından alışveriş yaparken dolandırıldı
Demet Akalın, yurt dışından alışveriş yaparken dolandırıldı
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Belediye başkanının yasak aşk skandalında 2. perde! Şoförün karısı konuştu: Kumpasa alet edildim
Belediye başkanının yasak aşk skandalında 2. perde! Şoförün karısı konuştu: Kumpasa alet edildim
Meral Akşener'den Ali Erbaş'a Atatürk tepkisi: Yazıklar olsun size
Meral Akşener'den Ali Erbaş'a Atatürk tepkisi: Yazıklar olsun size
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı vefat etti
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı vefat etti
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi
4 katlı binanın bodrum katında facia! Anneanne ile 8 yaşındaki torunu feci şekilde can verdi
Bilim kurulu üyesinden bayram namazı önlemleri: Abdestinizi evinizde alın, kendi seccadenizi getirin
Bilim kurulu üyesinden bayram namazı önlemleri: Abdestinizi evinizde alın, kendi seccadenizi getirin
Galatasaray, 60 milyon lira değerinde sponsorluk anlaşmaları imzaladı
Galatasaray, 60 milyon lira değerinde sponsorluk anlaşmaları imzaladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Galatasaray'ın yeni forması tartışma yarattı: Parçalı değil paramparça
Galatasaray'ın yeni forması tartışma yarattı: Parçalı değil paramparça
Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti
Survivor 2020 yarışmacıların Instagram'daki takipçi sayıları arttı! Cemal Can yine zirveye yerleşti
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Sevgilisini öldüren boksör, genç kadını 37 kez bıçaklamış
Sevgilisini öldüren boksör, genç kadını 37 kez bıçaklamış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli
Magazin Beyonce Dilan Çıtak Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Dha Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Atatürk'ün öldüğü yıl kuruldu, 273 çeşit incir fidanı koleksiyonu oluşturuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 10:35:47. #1.15#
title