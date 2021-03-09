Atatürk'ün okuduğu okullar sırasıyla nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar ve şehirleri
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Atatürk'ün okuduğu okullar sırasıyla nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar ve şehirleri

09.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:53
Atatürk'ün okuduğu okullar sırasıyla nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar ve şehirleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve okuduğu okullar araştırılıyor. Ders kitaplarında okutulan Atatürk'ün hayatı ve okuduğu okulları sırası öğrencilere ödev olarak veriliyor. Peki, Atatürk'ün okuduğu okullar sırasıyla nelerdir? Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar ve şehirleri

Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili öğrenilmeyi bekleyen pek çok şey bulunmaktadır. Okula başlayan her çocuğun ilk öğrendiği şeylerden bir tanesi ise Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullardır. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili her bilgi çok değerlidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün okumuş olduğu okullar ve okulların yerleri de insanları fazlasıyla meraklandırmaktadır. Peki insanların bu denli merak ettiği Mustafa Kemal Atatürk'ün okulları ve şehirleri nerelerdir? İşte tüm detaylar...

Atatürkün Gittiği Okullar

1)Mahalle Mektebi

2)Şemsi Efendi Okulu

3)Selanik Mülkiye Rüştiyesi

4)Selanik Askeri Rüştüyesi

5)Manastır Askeri İdadisi

6)Harp Okulu ve Harp Akademisi

Atatürk'ün Okuduğu Okullar ve Şehirleri

Mustafa Kemal Atatürk pek çok okulda eğitim görmüştür. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim aldığı okullar ise insanlar tarafından çok merak edilmektedir. Bu yüzden de çok araştırılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okulların merak edildiği kadar okuduğu okulların hangi şehirlerde bulunduğu da merak edilmektedir. Bu araştırmaları hem öğrenciler hem de Mustafa Kemal Atatürk seven yetişkin bireyler araştırmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği okullar ve şehirleri ise şunlardır:

  • Mahalle Mektebi ( Selanik)
  • Şemsi Efendi Okulu ( Selanik)
  • Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Selanik)
  • Selanik Askeri Rüştiyesi : 1893 - 1895 ( Selanik)
  • Manastır Askeri İdadisi: 1895 - 1899 ( Manastır Şehri Makedonya)
  • Harp Okulu: 13 Mart 1899-10 Şubat 1902 ( İstanbul)
  • Harp Akademisi: 1902 - 11 Ocak 1905 ( İstanbul)
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