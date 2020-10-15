Atatürk'ün Nutuk'taki önemli sözleri ilan panolarına asıldı

Gaziemir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta yer alan önemli sözlerini ilçenin dört bir yanında bulunan ilan panolarına astı.

Gaziemir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta yer alan önemli sözlerini ilçenin dört bir yanında bulunan ilan panolarına astı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927 yılında, 15-21 Ekim tarihleri arasında TBMM'de Cumhuriyet Halk Fırkası üyelerine yaptığı ve 6 gün süren konuşmasından dikkat çekici noktalar, hazırlanan görseller aracılığıyla vatandaşlara ulaştı. Gaziemir Belediyesi, Nutuk'ta yer alan bu önemli sözleri kent genelindeki ilan panolarına astı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Nutuk'un Kuvayı Milliye ve cumhuriyet tarihi açısından önemli bir tarihsel kaynak olduğunu ifade etti.

Başkan Arda, "Nutuk, sadece dönemine değil; günümüze ve geleceğe de ışık tutan, milli bilinci güçlendiren bir kaynaktır. 1919-1927 yılları arasında yaşanan olayları akıcı bir dille ortaya koymaktadır. Atatürk, '1919 senesi Mayıs'ının 19'uncu günü Samsun'a çıktım' ifadeleriyle başlayan tarihi eserinde çağdaş Türk devletinin kuruluşunun aşamalarını anlatmıştır. Bu eserde, tarihi yapanla yazan adeta aynı kişidir. Mustafa Kemal'in Nutuk'u yazmasının temel nedenlerinden biri, milli tarih bilincini geliştirmektir. Nutuk, yalnız geçmişin bir öyküsü olarak kalmayıp yakın tarihimizden alınan ibret dolu deneyimlerle, milli varlığımızın bugününe de yarınına da ışık tutan yüksek bir değer taşımaktadır. Biz de bu değerleri vatandaşlarımıza ulaştırmak için hazırladığımız Atatürk'ün söylevinden dikkat çekici sözlerin yer aldığı görselleri ilçemizdeki ilan panolarına astık. Bu çalışma ile Atatürk'ün Nutuk ile bir anlamda Gaziemir'e ve İzmir'e seslenmesini istedik. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı