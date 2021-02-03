Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 87. yıl dönümü

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 87. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir, mesajında, "Benim Niğde'ye alakam büyüktür ve ben Niğdelileri her zaman sevmişimdir" ifadelerini kullanan Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Şubat 1934'te kenti ziyaret ettiğini anımsattı.

Büyük Önder Atatürk'ü gönüllerinde taşıyan, akıllarında yaşatan Niğdeliler için 5 Şubat'ın gururun taçlandığı bir tarih olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bugün Niğdelilerin, Ata'sına bağlılığını ve sevgisini kalbinde ve gönlünde yaşattığı, unutmadığı ve unutmayacağı bir gündür. Büyük Önder Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 87. yıldönümünü kutluyor ve bu önemli gün dolayısıyla, bize vatanımızı armağan eden, cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul