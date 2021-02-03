Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 87. yıl dönümü
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Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 87. yıl dönümü

03.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:00
Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 87. yıl dönümü

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 87. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 87. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'yi teşriflerinin 87. yılını kutlamanın heyecan ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Tarihinde hiç işgal görmeyen Niğde'nin, milli mücadele döneminde Ulukışla-Pozantı güzergahında Fransızlara geçit vermediğini, askerlere erzak ve lojistik destek sağlayan, Niğde tümeni ve gönüllülerinin zorlu bir mücadele vererek düşmanın kente ayak basmasına engel olduğunu anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milli Zaferin kazanılmasında en büyük dayanaklarımızdan biriydi, her zaman sevmişimdir' diyerek övgüyle bahsettiği Niğdelilerle buluştuğu 5 Şubat 1934, Niğde için büyük şeref ve onur günü olmuştur. Bugün bizlere düşen en önemli görev, atalarımızdan emanet aldığımız bu güzel vatanımızı geçmişte olduğu gibi bugün de muhafaza ve müdafaa ederek, Atatürk'ün çizdiği yolda, gösterdiği hedeflerde ilerleyerek, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olmalıdır. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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