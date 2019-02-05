Atatürk'ün Niğde'ye Gelişinin 85. Yıldönümü Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 85'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Kent meydanındaki Atatürk Anıtı önünde yapılan kutlama törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Atatürk'ün 5 Şubat 1934'te Niğde'yi ziyaret ettiğini söyledi.

Özkan, "1934'te 5 Şubat'ta bütün Niğdeliler Atatürk'ü heyecanla karşıladılar. 85 yıl geçmesine rağmen yine bütün Niğdeliler o günkü karşılamayı onur günü ilan etmişlerdi. Cumhuriyetimizin kurucusu dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün teşriflerini biz de onur günü ilan ediyoruz. ve aynı heyecanı yaşıyoruz. Anadolu'dan bizi kovmak isteyenler ve o zaman devlet devlet üzerimize gelenler, şu günlerde yaşadığımız gibi farkındayız ki devlet devlet gelmeseler de örgüt örgüt geliyorlar. Korkakça onların arkasına saklanıp yeniden Anadolu'yu işgal etme niyetindeler. Anadolu'yu işgal etmek isteyenlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkasına milleti aldı ve o zamanki silahlarımız neyse kendi topumuzla kendi silahımızla yedi düvele karşı mücadele etti" diye konuştu.

Düzenlenen tören kapsamında Niğde'nin eski fotoğraflarından oluşan sergi açılışı yapıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, anı defterini imzaladı. - NİĞDE

Kaynak: İHA