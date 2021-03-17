Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı

Mersin'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Alanı'ndaki törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, alandaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Su, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ün gösterdiği yolda, ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için var güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "Bizlere bu vatanı ve milleti miras bırakan ecdadımıza layık olmak için üstün gayretle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Törene, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar