Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 95. yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, tren garında Atatürk'ün Mersin'e gelişini temsilen gazileri taşıyan treni karşılayarak, Türk bayrağını öperek teslim aldı.

17 Mart 1923'te Atatürk'ün Mersin'e gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ilk tören tren garında gerçekleştirildi. Mersin Valisi Ali İhsan Su, tren garında Atatürk'ün Mersin'e gelişini temsilen gazileri taşıyan treni karşıladı ve Türk bayrağını teslim aldı.

Buradaki törene Vali Su'nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosu Ayşe Volkan İnanıroğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Mersin milletvekilleri, kaymakamlar, protokol üyeleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Törende, Atatürk'ü Mersin'e getiren temsili treni karşılayan Vali Su, trenden inen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız'ın öperek uzattığı Türk bayrağını öperek teslim aldı. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin sunduğu gösterinin ardından katılımcılar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İnönü Bulvarı'nı takiben Cumhuriyet Meydanına yürüdü.

Cumhuriyet Meydanındaki törende Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan, Atatürk Anıtına çelenk sundular.

"Mersinliler yere göğe sığmıyordu"

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende konuşan Başkan Vekili Kerim Tufan, Atatürk'ün 5 Kasım 1918 yılında Mersin'e gelerek milli mücadelenin ilk işaretini buradan verdiğini belirterek, "Bugün burada Türkiye'nin tek yerel 'Atatürk Bayramını' kutluyoruz. Milli mücadele sonrasındaki Mersin'e ilk ziyaret İzmir İktisat Kongresi'nden hemen sonra 17 Mart 1923'te gerçekleşmiştir. Atamızın bu ziyaret günü, kendisini çok seven Mersinliler

tarafından her yıl 'Atatürk Bayramı' olarak kutlanmaya başlanmıştır. Atatürk o gün mareşal üniformalıydı. Büyük coşku içerisinde trenden indi. Mersinliler yere göğe sığmıyordu. Hükümet konağını, belediyeyi ve Müdafa-i Hukuk Cemiyetini ziyaret etti" dedi.

Atatürk'ün Mersin'e 10 kez geldiğini ve her gelişinde önemli tespitlerde bulunduğunu kaydeden Tufan, "Atatürk şehrimize, bölgemize her gelişinde arkasında veciz sözler ve nasihatler bırakarak gitmiştir. 'Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' derken, bunu sadece güvenlik anlamında sahip çıkma olarak söylememiş, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak da sahip çıkmayı emretmiştir. Bir başka seferinde 'Arkadaşlar dönüp Toros dağlarına bakınız. Orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa bu dünyada hiç bir güç bizi yenemez' derken, yüce Türk milletine ve Mersinlilere ne kadar güvendiğini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Türk milletine ve Mersinlilere yaptıklarından dolayı Atatürk'e teşekkürlerini sunan Tufan, "Hatay sorununu çözmek, Fransa'ya gözdağı vermek ve sağlık durumu hakkındaki haberleri çürütmek amacıyla 20 Mayıs 1938 tarihinde son kez Mersin'i ziyaret etmiş ve yabancı basındaki hastalık haberleri kesilmiştir. Bu vesileyle çeşitli tarihlerde ilimizi 10 kez şereflendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Milletimize ve Mersin'imize yaptıkları için kendisine binlerce kez teşekkür ediyorum. Cenabı Mevla'm, Atatürk gibi liderlerden milletimizi mahrum bırakmasın. Aziz milletimizi, vatanı ve devletiyle birlikte sonsuza kadar var etsin" şeklinde konuştu.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümüne ve Mersin'in milli mücadeledeki yerine değinen Tufan, "Yarın, Büyük Atatürk'ün 'Anafartalar Kahramanı' olarak bayraklaştığı Çanakkale Zaferimizin 103. yıldönümü. Dünya tarihinin bu en dramatik ancak milletimiz açısından en onur verici zaferinde Mersin olarak merkezden ve 222 değişik köyümüzden tam bin 218 şehit verdik. Neredeyse her karış toprağında Çanakkale'nin izi ve hatırası bulunan Mersin'imiz aynı zamanda Çanakkale'yi geçilmez kılan Nusrat Mayın Gemisine bağrını açmıştır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve Mersin Üniversitesi Modern Halk Dansları Ekibinin gösterileriyle devam eden törende, gösteri sonrası açılan dev Türk bayrağı vatandaşlardan büyük alkış aldı. - MERSİN