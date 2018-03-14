Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi'nden Mezuniyetinin 119'uncu Yıldönümü Kutlandı

Eyüp Salih/ Manastır, 14 Mart ( DHA ) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi'nden mezuniyetinin 119'uncu yıldönümü törenle kutlandı.

Makedonya'nın Manastır şehrinde düzenlenen anma törenine Türk Silahlı Kuvetleri adına görevlendirilen Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tüğgeneral Nerim Bitlisoğlu başkanlığındaki Türk Silahlı Kuvvetleri heyeti katıldı.

Törende, Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı Bekim Maksuti ve Makedonya Genelkurmay Yardımcısı Tümgeneral Muhammed Racay, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, askeri personel ve çok sayıda davetli de hazır bulundu.

Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisi'nden mezuniyetinin 119'uncu yıldönümü anma töreni Atatürk'e saygı duruşu ve iki ülke milli marşların söylenmesile başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına törende konuşan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tüğgeneral Nerim Bitlisoğlu, Atatürk'ün liseyi okuduğu, aynı zamanda Türk Kurtuluş Savaşına katılmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna hizmet etmiş pek çok komutan ve devlet adamının doğduğu ve yetiştiği Makedonya'nın, Türk kültür hayatındaki yerinin ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Konuşmasının devamında, ortak tarihin Türkiye ile Makedonya ilişkilerinde en önemli unsuru teşkil ettiğini dile getiren Bitlisoğlu, Makedonya'nın en önemli merkezlerinden biri olan Manastır'ın Osmanlı devletinin son döneminde 3. Ordu Komutanlığına da ev sahipliği yaptığını da hatırlattı.

Bitlisoğlu, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrenim gördüğü Manastır Askeri İdadisi onun kişiliği gelişmesine katkı sağlayan önemli bir eğitim kurumu olduğunu söyledi ve "Atatürk'ün 'Yurtta Barış Dünyada Barış' ilkesinin ışığı altında Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti arasındaki dostluk ilişkilerinin artarak devam etmesi en büyük temennimizdir" dedi.

Makedonya Genelkurmay Yardımcısı Tümgeneral Muhammed Racay, yaptığı konuşmasında, iki ülke arasındaki dostane ilişkilere değinerek, Manastır'da ki Askeri İdadi'nin ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün, bügünkü çağdaş yaşamda iki ülke arasındaki dostluk köprülerinin kurulduğunu ifade etti.

T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara şöyle konuştu:

"Manastır Askeri İdadisi'nin ulu önder Atatürk'ün daha gençlik yıllarında zihninde ve gönlünde filizlenen vatan sevgisi ve idealizmin kökenlerinin güçlendiği ve bu temel üzerinde milletimizin kaderinin yeni baştan yazdığı onurlu savaşının ilk nüveninin oluştuğu yerdir."

Konuşmalardan sonra Harbiyeli öğrenci Ömer Farik Yaşar şiir okudu. Törene katılanlar Atatürk Anı Odasını ziyaret ettiler, Atatürk büstüne çelenk bırakıldıktan sonra Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Nerim Bitlisoğlu anı defterine duygularını yazarak imzaladı.