Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90. yıl dönümü

Malatya Valisi Aydın Baruş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90. yılı dolayısıyla kutlama masajı yayımladı.

Baruş, mesajında, hayatını Türk milletinin bağımsızlığına ve ülkeyi muasır medeniyetlerin seviyesine ulaştırma hedefine adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Malatya'yı Güney Anadolu Demiryolu ağlarına kavuşturan Fevzipaşa-Malatya Demiryolu hattının açılışı nedeniyle 13 Şubat 1931 tarihinde ziyaretleriyle şehri şereflendirdiğini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman milletin İstiklal mücadelesini zaferle sonuçlandırdığını aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurularak bu zafer taçlandırılmıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra uzun harp yıllarında harap ve bitap düşmüş memleketimizin yeniden inşası ve ihyası için her alanda çok önemli atılımlar başlatılmıştır. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında demiryolları Türkiye'nin savunması ve kalkınması için en önemli alanlardan biri olarak görülmüş ve konu büyük bir ciddiyetle ele alınmıştır. Demiryollarını geliştirme çalışmalarının sonuçlarını yerinde görmek isteyen Atatürk, Fevzipaşa-Malatya Demiryolu hattının açılış coşkusunu Malatyalılarla paylaşmak için beyaz trenle 13 Şubat 1931 Cuma günü Malatya'ya gelmiştir."

Malatya'nın kadirşinas insanlarının çok merak ettikleri Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı yakından görmenin heyecanı ile ilk defa demiryolu ile tanışmanın sevincini birlikte yaşadığını kaydeden Baruş, "Bu nedenle Malatya insanı, o günden beri 13 Şubat tarihine ayrı bir önem vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün temellerini attığı iktisadi planlar ve kalkınma programlarını geliştirerek o günden bugüne hızla büyümüş, birçok alanda dünyanın lider ülkelerinden biri haline gelmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş