Atatürk'ün Makam Aracına Benzeyen Ahşap Karyola

Bir mobilya markası tarafından Samsun'da düzenlenen 3. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı için özel olarak üretilen ve Atatürk'ün makam aracına benzetilerek yapılan ahşap çocuk karyolası, dikkat çekiyor.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuar kapsamında sergilenen ahşap çocuk karyolası, Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde makam aracı olarak kullandığı 1934 model Lincoln marka otomobile benzer şekilde dizayn edildi.

Tekerlekleri lastikten yapılan karyola, hareket edebiliyor.

Mobilya ve dekorasyon firmasının sahibi Mustafa Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk'e sevgisi nedeniyle fuara özel bir karyola yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık bir aylık çalışma sonucu Atatürk'ün makam aracına benzetilerek ahşap çocuk karyolası yaptıklarını anlatan Özen, buna da "ATA" ismini verdikleri belirtti.

Özen, "Ben Selanik kökenliyim. Babam Türkiye'ye 1924 yılında gelmiş. Kalbimizde Atatürk sevgi ve saygısı bambaşka. O yüzden karyola araca 'ATA' adını verdik." dedi.

Karyola olarak tasarladıkları araca küçüklerin de büyüklerin de ilgi gösterdiğini dile getiren Özen, "Karyolayı yaparken internetten Atatürk'ün makam aracının fotoğrafını çıkardık. Biraz da biz katkı yaptık. İlave yapacağımız daha şeyler vardı ama açılışa yetişmedi. Aracın far ve dikiz aynaları gibi aksesuarlarında krom kullanıldı." ifadelerini kullandı.

Özen, aracı 5 bin liradan satışa sunduklarını aktararak, fiyatını çok kişinin sorduğunu ama henüz alan olmadığını kaydetti.