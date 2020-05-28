Atatürk'ün Koca Seyit'le görüşmeler yaptığı Havran'daki konakta restorasyon sürüyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Nisan 1934'te ilçeyi ziyaretinde kaldığı Terzizade Saadettin Bey Konağı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Havran Belediyesi iş birliğinde aslına uygun şekilde müze olarak restore ediliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Nisan 1934'te ilçeyi ziyaretinde kaldığı Terzizade Saadettin Bey Konağı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Havran Belediyesi iş birliğinde aslına uygun şekilde müze olarak restore ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk'ün, Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı (Koca Seyit) ile de görüşmeler yaptığı bilinen Cumhuriyet Caddesi'ndeki konak, Özaydın ailesi tarafından 25 yıllığına Havran Belediyesine tahsis edildi ve müze olarak halkın kullanımına açılacak. Geçen yıl Kasım ayında başlanan restorasyon çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, konağı en kısa zamanda turizme kazandırmak istediklerini kaydetti.

Belediye olarak konağı 25 yıllığına aileden kiraladıklarını vurgulayan Ersoy. "Plan ve proje onayı sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ihalesi yapıldı ve şu anda yüzde 80 tamamlanmış durumda. Söz konusu konak ilçemizdeki ahşap desenli en güzel konaklardan biri. İnşallah tamamlandığında Atatürk'ün konakladığı bu konağı turizme kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA