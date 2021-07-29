ÇANAKKALE - Atatürk'ün kişisel eşyaları Troya Müzesi'nde konservasyon çalışmasına tabi tutuluyor
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ÇANAKKALE - Atatürk'ün kişisel eşyaları Troya Müzesi'nde konservasyon çalışmasına tabi tutuluyor

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'de 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti girişinde bulunan Troya Müzesi, 7 ay önce hayata geçirilen "Perdeler Açılıyor" adlı projesi kapsamında ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

Çanakkale'de 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti girişinde bulunan Troya Müzesi, 7 ay önce hayata geçirilen "Perdeler Açılıyor" adlı projesi kapsamında ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

Ziyaretçilerine restorasyon ve konservasyon çalışmalarını canlı olarak izleme fırsatı sunan proje kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı kişisel eşyaları da çalışmaya alındı.

Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nden Çanakkale Müze Müdürlüğüne 1974'te devrolan, Atatürk'ün valizi, ayakkabıları, terliği, yemek yediği çatalı, bıçağı ile gümüş kutusu burada görevli restoratör ve konservatörler tarafından konservasyona tabi tutuluyor.

Müzeye ziyarete gelen çok sayıda kişi burada Atatürk'ün kişisel eşyaları için yapılan çalışmaları izleyebiliyor.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, AA muhabirine, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Projelerinin 7 ay önce hayata geçirildiğini anlatan Gölcük, "Ziyaretçilerimize perdelerimizi açıyoruz ve içeride görevli arkadaşlarımızın eserler üzerine yaptığı uygulamaları gösteriyoruz. Bu ziyaretçiler için niye önemli? Çünkü biz o eserleri normalde depoda tutuyoruz. Oradan alıp konservasyon laboratuvarlarına taşıyoruz. Onların normalde depoda göremeyecekleri şeyleri, buraya getirildiğinde görebiliyorlar." dedi.

Rıdvan Gölcük, bu uygulamanın en özel günlerinden birisini yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Şu anda Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyaları bugün burada işleme tabi tutuluyor. Ayakkabısı, terliği, bavulu, gümüş yemek takımları burada bizim müzemiz koleksiyonunda bulunan eserler. Fakat teşhirde bulunmuyorlar. Bugün bu uygulama sayesinde hem konservasyon uygulaması görüyor bu eserler, bunun yanı sıra ziyaretçilerimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel eşyalarını camın diğer yanından izleyebiliyorlar."

Eşiyle birlikte müzelerini ziyarete gelen bir misafirlerinin, duygulu anlar yaşadığını ve gözlerinin dolduğunu dile getiren Gölcük, camın diğer yanından bile Atatürk'ün eşyalarını görmenin insanlara farklı duygular yaşattığını sözlerine ekledi.

ÇANAKKALE - Atatürk'ün kişisel eşyaları Troya Müzesi'nde konservasyon çalışmasına tabi tutuluyor
ÇANAKKALE - Atatürk'ün kişisel eşyaları Troya Müzesi'nde konservasyon çalışmasına tabi tutuluyor
ÇANAKKALE - Atatürk'ün kişisel eşyaları Troya Müzesi'nde konservasyon çalışmasına tabi tutuluyor
ÇANAKKALE - Atatürk'ün kişisel eşyaları Troya Müzesi'nde konservasyon çalışmasına tabi tutuluyor
ÇANAKKALE - Atatürk'ün kişisel eşyaları Troya Müzesi'nde konservasyon çalışmasına tabi tutuluyor
ÇANAKKALE - Atatürk'ün kişisel eşyaları Troya Müzesi'nde konservasyon çalışmasına tabi tutuluyor
ÇANAKKALE - Atatürk'ün kişisel eşyaları Troya Müzesi'nde konservasyon çalışmasına tabi tutuluyor
ÇANAKKALE - Atatürk'ün kişisel eşyaları Troya Müzesi'nde konservasyon çalışmasına tabi tutuluyor
ÇANAKKALE - Atatürk'ün kişisel eşyaları Troya Müzesi'nde konservasyon çalışmasına tabi tutuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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