23.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:44

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili İlhan, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurdun dört bir yanını karış karış gezip bağımsızlık meşalesini yaktığı, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde ve sonrasındaki tüm safhalarda, Kırşehirlilerin her zaman yanında yer aldığını anımsattı.

Ulusun bağımsızlığını kazanması için büyük mücadelelerin verildiği, aydın, çağdaş ve medeni bir toplum olma yolunda atılan adımların temellerinin oluşturulmaya o tarihlerde başlandığını vurgulayan İlhan, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik için, işgallere karşı Anadolu'dan yürütülen tüm süreçte, Kırşehir halkı da ülke bütünlüğü adına büyük bir azim ve kararlılıkla dayanışma ruhunu ortaya koymuştur. Cumhuriyet'in yaşatılması ve korunmasında da bu duyguların önemi büyüktür. Geçmişte, ulusumuzun ve Kırşehir halkının ülkenin kurtuluşu için verilen mücadelede gösterdiği inanç neticesinde oluşan beraberlik duygusu, gelecekte de ülkemizi aydınlatacaktır. Bu düşünceler ışığında, Anadolu'nun merkezinden yürütülmeye başlanarak adım adım ilerletilen süreçte, ülkemizin kurtuluşu ve Cumhuriyetimizin kuruluşu için Kırşehir halkının da göstermiş olduğu çaba ve destek dolayısıyla gurur duyuyor, ilimize gelişinin yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA