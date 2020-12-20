Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 90. yıl dönümü
20.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:25
Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 90. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 90. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ile protokol üyeleri katıldı.
Törende, Vali Bilgin, Tugay Komutanı Savran ve Belediye Başkanı Kesimoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop