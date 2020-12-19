Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 90. yıl dönümü
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Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 90. yıl dönümü

19.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:49
Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 90. yıl dönümü

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Aralık 1930 tarihinde Kırklareli'ni ziyaret ettiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm yurdu karış karış gezdiğini ifade eden Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Bu ziyaretler kapsamında, 20 Aralık 1930 tarihinde Kırklareli'ni ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kent halkıyla bir araya gelmiş, vatandaşlarla Cumhuriyet'in fazilet ve kazanımları ve millet olmanın bilinç ve önemi hakkında sohbetler etmiş, Kırklarelilileri aydınlatmış ve onurlandırmıştır. Kırklarelililer, milli mücadelede büyük bir fedakarlık göstermiş, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılamış ve bağırlarına basmışlardır. Bu anlamlı günün yıldönümünde, başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyor, gazilerimize de minnetlerimizi sunuyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 90. yılını en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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