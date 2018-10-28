Atatürk'ün Kilis'e Gelişinin 100. Yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

KİLİS - Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişinin 100. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

Törene, Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkan Vekili Kadir Çirtikoğlu, daire müdürleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı çevresinde polisler ile Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli polislerin güvenlik önlemi almaları dikkat çekti.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından tören Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis'e gelişi anlatıldı Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Akis, Atatürk'ün Kilis'e gelişi, İngiliz ve Fransızlara karşı Kilis'te verilen milli mücadele anlattı.