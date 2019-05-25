Atatürk'ün Kavak'a gelişinin 100. yılı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere çıktığı Samsun'dan sonra Kavak ilçesine gelişinin 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen programda, Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Üçüncü, törende yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin 100. yılında, geçmişte bu amaçla çok ağır bedeller ödediklerinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Bugün kendi vatanlarında gönül rahatlığıyla dolaşabiliyor, kadınların özgürce seçip seçilebiliyorsa bunun dedelerinin, ninelerinin o günlerde ödediği ağır bedeller sayesinde olduğunu vurgulayan Üçüncü, "Hepsini özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da Samsun'dan başlayan ve tüm yurda yayılan ulusal birlik ve beraberlik şuurunun kurtuluşa ulaşmanın ana unsuru olduğunu belirtti.

Atatürk'ün Anadolu'ya geçişinde ilk uğradığı yerin Kavak ilçe olduğuna işaret eden Sarıcaoğlu, "Çakallı'da dinlenmiş, Kavak'ta Akal ailesine misafir olmuş, hatta milli direnişin ilk ateşi, Canbolatoğlu Çerkez Ekrem Bey'in 200 adamıyla Atatürk'ün emrine girmesiyle Kavak'ta yakılmıştır." diye konuştu.

Program, öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuması, Kavak Anadolu Lisesi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından sona erdi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA