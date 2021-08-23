Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişleri Şapka ve Kıyafet İnkılabının 96. Yıldönümü

"Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişleri Şapka ve Kıyafet İnkılabının 96. Yıldönümü" kutlamaları bölgemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na Çelenk sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması şeklinde gerçekleştirildi.