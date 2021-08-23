Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişleri Şapka ve Kıyafet İnkılabının 96. Yıldönümü
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Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişleri Şapka ve Kıyafet İnkılabının 96. Yıldönümü

Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişleri Şapka ve Kıyafet İnkılabının 96. Yıldönümü
Habermetre - Haberler | Toplum

"Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişleri Şapka ve Kıyafet İnkılabının 96. Yıldönümü" kutlamaları bölgemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na Çelenk sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması şeklinde gerçekleştirildi.

"Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişleri Şapka ve Kıyafet İnkılabının 96. Yıldönümü" kutlamaları bölgemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na Çelenk sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması şeklinde gerçekleştirildi. KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

Kaynak: Habermetre

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Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişleri Şapka ve Kıyafet İnkılabının 96. Yıldönümü - Haberler
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