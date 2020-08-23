Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 95. yıl dönümü Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenkleri konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tarih öğretmeni Muharrem Koç, günün anlam önemini belirten konuşma yaptı. Buradaki törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koleksiyonundaki fotoğraflardan oluşan Atatürk Fotoğrafları Sergisi açıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen programa Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile protokol katıldı. Kaynak: AA