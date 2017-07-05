Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişi ve Şapka İnkılabının 92. Yıl Dönümü

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabının 92. yıl dönümü kutlamaları öncesinde değerlendirme toplantısı düzenlendi.



İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında düzenlenen toplantıda, kutlama programında izlenecek yol belirlendi.



Vali Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:



"23 - 31 Ağustos 1925 tarihleri arasında gerçekleştirilen önemli bir etkinliğe ev sahipliğini yapmanın sorumluluğuyla bu sene de birçok etkinliği içerisinde barındıracak olan bir kutlama programı yapmayı planlamaktayız. Oluşturduğumuz 9 kişilik tertip komitemizin öncülüğünde diğer kurumlarımızla da yapılacak olan istişareler sonucunda bu seneki programımız en kısa sürede netleşecektir ve inşallah başarılı bir şekilde de tamamlanacaktır."



Toplantıya, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, kaymakamlar ve belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.