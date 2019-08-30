Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile Şapka İnkılabı'nın 94. yılı

30.08.2019 15:48

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 94'üncü yıl dönümü etkinliklerinin sona ermesi nedeniyle tören düzenlendi.

Vali Yaşar Karadeniz, Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, inkılabın önemine değindi. Savaş yıllarında birçok fedakarlık örneğinin sergilendiğini dile getiren Karadeniz, şunları söyledi:

"İnebolu'dan aldıkları cephaneyi cepheye ulaştırıncaya kadar iki büyük sıradağı, Küre Dağı ve Ilgaz Dağı'nı aşmışlardır. O şartlarda yaz kış demeden böyle bir mücadelenin ne büyük fedakarlık olduğunu muhakkak hepimiz iyi anlamalıyız, iyi anlatmalıyız. Bu fedakarlığı gösteren atalarımıza layık olmak adına birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Bu ülkeyi daha ileri götürmek ve kalkındırmak adına elimizden gelen gayreti sonuna kadar göstermeliyiz."

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise Şapka İnkılabı'nın sosyal ve kültürel alandaki gelişimin de simgesi olduğunu belirtti.

Muasır medeniyetler seviyesi hedefinin birlik ve beraberlikle sağlanacağını vurgulayan Vidinlioğlu, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladığımız bugün geçmişten günümüze baktığımızda en açık şekilde görünen, emperyalist güçlerin yöneticileri değişse de senaryolarının hep aynı olduğudur. Bu nedenle her daim hazırlıklı olmalı ve 'Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır' düsturu ile birbirimize daha sıkı sarılmalıyız. Bu birlikteliği korumak ve yüceltmek, aziz vatanı bizlere emanet eden ecdadımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur." dedi.

Konuşmaların ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün şapka inkılabını anlattığı Kastamonu Nutku okundu.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA