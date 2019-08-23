Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile Şapka İnkılabı'nın 94. yıl dönümü

23.08.2019 19:20

Kastamonu'da, Cumhuriyet döneminden günümüze kadar kullanılan şapkaların da yer aldığı karma sergi açıldı.

Kastamonu Valiliğince Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 94. yıl dönümü dolayısıyla Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde karma sergi düzenlendi.

Sergide resim, yöresel bebekler, el işi ürünler ve yöreye özgü kıyafetlerin yanı sıra Cumhuriyet döneminden bugüne kadar Anadolu'daki şapka kültürünü yansıtan şapkalar yer alıyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şapka defilesi gerçekleştirildi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nda millet olarak ölüm kalım mücadelesi verildiğini söyledi.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin ve şapka inkılabının tarihte çok önemli olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Kastamonuluların, İnebolu-Ankara hattının savaşa sağladığı lojistik destek çok önemliydi. Büyük bir kahramanlıktı. Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlığın sonucunda Kastamonu'ya millet olarak bir şey borçluyduk. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 94 yıl önce Kastamonu'ya geçekleştirdiği ziyaretle bunu yerine getirdi." dedi.

Bu inkılabın önemli olduğunu belirten Karadeniz, "Yenilenme inkılaplarından en önemlilerinden olan Kıyafet ve Şapka İnkılabı, Kastamonu'da gerçekleştirilmiştir. Bence bu, İnebolu'ya kahramanlığı karşılığı verilen madalya gibi bir ödüldür. Kastamonu bu ödülü yıllardır bir madalya gibi şerefle taşıyacaktır. Biz de bu düşüncelerle bu törenleri düzenlemeliyiz." diye konuştu.

Türkiye'yi ileriye taşımak için topyekun çalışılması gerektiğini vurgulayan Karadeniz, "Bizler o günlerin kahramanı ninelerimizin ve dedelerimizin torunlarıysak onlara layık olmak için o ruhu yaşatmalıyız. Daha sonra bu memleketi ileri taşımak için çok çalışmalıyız. Biz bunları yerine ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışan oyunları 100 yıl önce olduğu gibi yine bozmuş olacağız. 94 yıl önceki ruhu biz bugün daha çok taşıma sorumluluğunu hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Lale Özder ise şehit Şerife bacıların ruhu ile her yıl Kastamonu'ya gelip etkinliklere katıldıklarını söyledi.

Katkısı olanlara teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından açılan sergi, 3 gün gezilebilecek.

Kaynak: AA