Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na gelişinin 121'nci yıl dönümü kutlandı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, KHO'ya gelişinin 121'nci yıl dönümü kutlandı.

'En büyük Harbiyeli' olarak nitelendirilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kara Harp Okulu'na (KHO) gelişinin 121'nci yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesinin katıldığı törenle kutlandı.



Yeni tip Korona Virüs (Kovid-19) nedeniyle törende bazı önemler de alındı. Korona Virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında öğrenciler, aralarına mesafe bırakılarak oturtuldu. Salgının Türkiye'de de görülmesi üzerine artan önlemler dolayısıyla tören geçmişte olduğundan daha kısa sürede tamamlandı.



Bakan Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'na gelişinde Rektör Erhan Afyoncu, Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.



Harbiyelilerden oluşan tören mangasını selamlamasının ardından Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile törenin yapılacağı salona geldi.



Bakan Akar, salona girişinde öğrencileri "Harbiyeliler merhaba" diyerek selamlarken tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Tuğgeneral Yaralı, Atatürk'ün başarı ve fedakarlıklarla dolu meslek hayatına bu okul sıralarında aldığı eğitimin büyük etkisinin olduğunu söyledi.



En büyük mezunları Atatürk'ü anlamış, vatanını ve milletini seven, askerlik mesleğini bir yaşam tarzı haline getirmiş, sorumluluk bilinci gelişmiş, çağın gerektirdiği bilgiye sahip, lider vasıflı, yüksek karakterli subaylar yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Yaralı, iyi subaylar yetiştirmek maksadıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminden çıkarılan dersler ve Kuvvet Komutanlığının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak akademik programlar uygulandığını ve yeni derslerle bölümlerin programa dahil edildiğini ifade etti.



"Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması ve yaşatılması uğrunda her Harbiyeli görevinin başında olmaya devam edecektir"



Kara Harp Okulu'nda en zor şartlarda en kritik kararları alabilme yeteneği kazandırılmasının yanı sıra onurlu yaşamanın kıymetinin de bir hayat felsefesi olarak aşılandığını belirten Yaralı, "Çünkü onur ve şeref Türk milleti için her şeydir. Bu şeref, askerliğin şahsında daha bir kıymetlenmekte, vatan sevgisiyle yoğurulan Harbiyelilerin eğilmez dik duruşlarında can bulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması ve yaşatılması uğrunda her Harbiyeli devletimizin ve sinesinden çıktığı milletimizin emrinde ve daima görevinin başında olmaya devam edecektir. Okulumuzdan vatanını, milletini seven, milli iradeye saygılı, ettiği yemine sadık, gerektiğinde bu ülke, millet, bayrak, toprak uğruna feda edecek Atatürk'ün düşüncelerini anlamış, bilim ve akıldan yola çıkarak aydınlattığı yolu rehber edinen subaylar mezun olacaktır" ifadelerini kullandı.



Geleneksel yoklamanın da yaptırıldığı törende, sıra Atatürk'ün öğrencilik dönemindeki numarası 1283'e geldiğinde tüm Harbiyeliler ayağa kalkarak "İçimizde" diye bağırdı. Sonrasında Harbiyeliler, "Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız" ifadesini kullandı.



Yoklamanın ardından Kara Harp Okulu öğrencilerinden oluşan koro tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Harbiyeliler, 'Plevne Marşı'nın yanı sıra 'Ölürüm Türkiye'm' ve 'İşte o bayrak' eserlerini seslendirdiler. Müzik dinletisi sonunda Halk oyunları sahnelendi, 'Harbiyeden Günümüze Atatürk' konulu sahne gösterisi sergilendi.



Korona Virüs tedbirlerine dikkat çekildi



Tören Harbiye Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Marşa Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi de eşlik ederken, törende korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler dikkat çekti. Daha önceki törenlerde yan yana oturan Harbiyeliler, bu seneki törende alınan tedbirler kapsamında aralarına boşluk bırakarak otururdu. Tören geçen yıllara oranla daha kısa sürerken salonun da tören öncesi virüse karşı dezenfekte edildiği öğrenildi.



Törenin sonunda konuşan Akar, bugüne kadar yapılan operasyonlarla Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine verilen görevleri büyük bir kahramanlıkla yerine getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini belirtti.



Gözlerini kırpmadan vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, Harbiyelilerden okulda sağlanan imkanlardan sonuna kadar faydalanmalarını ve kendilerini çok iyi yetiştirmelerini istedi. Akar, Harbiyelilere, Korona Virüs salgınına karşı alınan tedbirlere harfiyen uymaları talimatı da verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA