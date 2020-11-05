Atatürk'ün izlerini bisikletle takip ediyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Atatürk'ün izlerini bisikletle takip ediyorlar

05.11.2020 13:31 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:34
Atatürk'ün izlerini bisikletle takip ediyorlar

Atatürk'e saygı için Samsun'dan yola çıkan iki bisikletli, Çorum'un Sungurlu ilçesine ulaştı.

Atatürk'e saygı için Samsun'dan yola çıkan iki bisikletli, Çorum'un Sungurlu ilçesine ulaştı.

Gezgin Adem Bekdemir ve Furkan Kumkaya, Mustafa Kemal Atatürk ile 18 silah arkadaşının Samsun'a çıktığı Kurtuluş İskelesi'nden 29 Ekim tarihinde Anıtkabir'e "Ata'ya saygı sürüşü" başlattı. Bu kapsamda yolda olan iki bisikletli, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ile irtibata geçerek konaklama talebinde bulundu. Başkan Abdulkadir Şahiner'in misafiri olarak belediye hizmet binasına gelen ikiliyi Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce ve Mükremin Dağaşan karşıladı. Bu akşam öğretmen evinde konaklayacak olan Bekdemir ve Kumkaya Başkan Şahiner'e teşekkür etti.

29 Ekim Sabah 09.00 Samsun'dan yola çıkıp, 10 Kasım sabah 08.00 Anıtkabir'de olmayı planlayan ikili, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 10 Kasım arasındaki süreçte bisiklet ile Samsun-Anıtkabir rotası üzerinde Atatürk'ün izlerini bulup sosyal medya araçları ile dünyaya anlatmak ve belirli günler dışında da Atatürk'ü ve Cumhuriyeti anlamak ve yaşatmanın önemini vurgulamayı amaçladıklarını söyledi.

"İlkadım'dan son yolculuğa atamızın izinde" diyerek yola çıkan Bekdemir ve Kumkaya, "Mustafa Kemal Atatürk'ü her bayram saygı ile anmak artık sadece geçici bir ritüel halini aldı. Cumhuriyet kurulalı 97 yıl oldu ve nasıl kazanıldığı unutulmaya başlandı. Yapacağımız yolculuk ile üzerine bugüne kadar hiç durulmamış olan Kurtuluş Yolunu ve Atamızın halkı uyandırmak adına attığı ilk adımdan son nefesine kadar olan mücadelesini kendi zorlu yolculuğumuz ile bağdaştırıp bayrağı devraldığımızı herkese anlatmayı hedefliyoruz. Bu sayede önemli bir iki günde değil her zaman onu anmak ve hatırlamak gerekliliğine vurgu yapmış olacağız" dedi. - ÇORUM

Atatürk'ün izlerini bisikletle takip ediyorlar
Atatürk'ün izlerini bisikletle takip ediyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Cumhuriyet'in ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanı unvanıyla ilk konuşması AA Arşivi ve TBMM kayıtlarında
Cumhuriyet'in ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanı unvanıyla ilk konuşması AA Arşivi ve TBMM kayıtlarında
Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün Meclis kürsüsünden yaptığı ilk konuşma seslendirildi
Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün Meclis kürsüsünden yaptığı ilk konuşma seslendirildi
İzmir'deki kutlamalarda Atatürk'ün sesi dinleyenleri duygulandırdı
İzmir'deki kutlamalarda Atatürk'ün sesi dinleyenleri duygulandırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şeyma Subaşı İzzet Yıldızhan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Lionel Messi Mehmet Topal Emre Belözoğlu Bahattin Şimşek
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atatürk'ün izlerini bisikletle takip ediyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 13:35:23. #1.15#
title