Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a Hareket Ettiği Karaköy Rıhtımında İftar

Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a hareket ettiği Karaköy rıhtımında iftar

İSTANBUL - Milli Mücadele'nin 100'üncü yıldönümü sebebiyle Atatürk'ün 16 Mayıs günü İstanbul'dan Samsun'a hareket etmesinin ilk adımı olan Karaköy Rıhtımı'nda "Vatan ve Ramazan" temalı iftar programı düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "100 yıldır iftiharla taşıdığımız bu aziz istikbal ruhu bizler içim önemli bir ilham kaynağıdır" dedi.

Beyoğlu Belediyesi, Milli Mücadele'nin 100'üncü yıldönümü sebebiyle Atatürk'ün 16 Mayıs günü İstanbul'dan Samsun'a hareket etmesinin ilk adımı olan Karaköy Rıhtımı'nda "Vatan ve Ramazan" temalı iftar programı düzenledi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kayseri Taş Mektep ve Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi gibi tarihe not düşmüş okulların öğrencileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu iftarda, ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlar açıldı. Programda Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan resimlerden oluşan eserlerde rıhtımda sergilendi.

"100 yıldır iftiharla taşıdığımız bu aziz istikbal ruhu bizler içim önemli bir ilham kaynağıdır"

Gençlere hitap eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "19 Mayıs 1919 -19 Mayıs 2019 tam 100 yıl boyunca bu ülke bu coğrafya neler atlattı. Ne engeller ile karşılaştı. Hamd olsun ki bu millet birliğinden beraberliğinden kardeşliğinden hiçbir taviz vermedi. Biz bunu sizlerin sözlerinden, sizlerin o pırıl pırıl bakışlarından görüyoruz tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi. Bu millet karşılaştığı tüm engelleri her zaman alt etmesini ve onları yerle bir etmesini bilecek ona inanıyorum. İstikbal sevdasında yola çıkan bu kutlu yolculuk Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının Samsun'a ayak basmaları bir direniş meşalesine dönüştü. 100 yıldır iftiharla taşıdığımız bu aziz istikbal ruhu bizler içim önemli bir ilham kaynağıdır. İşte bu yüzdendir ki bu yolculuk bitmeyen yolculuktur. Gençler sizler hiç şüphesiz ne denli büyük sorumluluk taşıdığınızın farkındasınız. Vatanımızın ve azizi milletimizin hukuku sizlere emanet. Cumhuriyetimizi, demokrasimize ve hukuk düzenimizi özenle hassasiyetle koruma noktasında sizlere sonuna kadar güveniyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim için vatan, tarih, medeniyet önemlidir"

Programda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bandırma Vapuru bundan 100 yıl önce Sarayburnu'ndan hareket ediyor. Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarıyla beraber Galata Rıhtımı'ndan Bandırma Vapuru'na intikal ediyor. Samsun'a yürüyüşü başlatıyor ve 1919'un 19 Mayıs'ında Samsun'da milli mücadele hareketi başlanmış oluyor. 16 Mayıs'ta buradan atılan ilk adımda yeni, güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmak üzere yola çıktığımızda ve 1923'te Türkiye Cumhuriyeti ilan edildiğinde hayırlı ve güzel başlangıç yaptık. Bizim için vatan önemlidir. Tarih önemlidir. Medeniyet önemlidir" dedi.

Programın sonunda ise Başkan Yıldız, Bakan Kasapoğlu'na Bandırma Vapuru'nun tasvirinin bulunduğu tabloyu hediye etti. Ardından gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: İHA