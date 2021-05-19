"Atatürk'ün ışığı gençlerin yolunu aydınlatıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Atatürk'ün ışığı gençlerin yolunu aydınlatıyor"

'Atatürk'ün ışığı gençlerin yolunu aydınlatıyor'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CK Enerji, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, özel reklam filmi ile kutladı.

CK Enerji, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, özel reklam filmi ile kutladı. Reklam filminde, "Atatürk'ün ışığını daha da parlatmak ve gençlerin yolunu aydınlatmak için var gücümüz ile çalışıyoruz" denildi.

Reklam filminde, her zaman daha fazlasını başarmak ve Atatürk'e verdiği sözü tutmak için çalışan gençleri, filme özel hazırlanan etkileyici bir müzikle merkeze taşıyan marka, Atatürk'ün ışığı ile gençlerin yolunu aydınlatmak üzere var gücü ile çalıştığına vurgu yaptı. Reklam filminde başarı yolunda Türkiye'nin en büyük ışığının Atatürk olduğunun altı çizildi.

Reklam filminde, Türkiye'nin aydınlık yüzü olan gençler, gece ışıl ışıl sokaklarda koşup, bisiklet kullanıp, basketbol oynarken CK Enerji, onlara yollarını aydınlatmak için var gücü ile çalışma sözü veriyor. Reklam filmine CK Enerji'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtildi. 


'Atatürk'ün ışığı gençlerin yolunu aydınlatıyor'
'Atatürk'ün ışığı gençlerin yolunu aydınlatıyor'
'Atatürk'ün ışığı gençlerin yolunu aydınlatıyor'
'Atatürk'ün ışığı gençlerin yolunu aydınlatıyor'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Özcan Deniz Ben Affleck Necati Şaşmaz
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Atatürk'ün ışığı gençlerin yolunu aydınlatıyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 10:35:35. #1.16#

title