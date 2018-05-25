Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 99. yıl dönümü, törenle kutlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla İlk Kıvılcım Şehitler Parkı'ndaki şehitler anıtına Kaymakam Metin Yılmaz ile Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından çelenk sunuldu.

Buradaki törenin ardından Havza Atatürk Evi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşün ardından 19 Mayıs Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Ulusal Kurtuluş Mücadelesini Anma Yürüyüşü kapsamında Samsun'dan getirdikleri bayrağı, Kaymakam Yılmaz'a verdi.

İlçe stadında düzenlenen tören ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca çok zor günler geçirdiğini ama bütün olumsuzluklara rağmen zorlukların tümünü atlatma becerisini gösterdiğini söyledi.

Bunun tek nedeninin Türk milletinin hiçbir zaman esareti kabul etmemesi olduğuna dikkat çeken Kaymak, şöyle konuştu:

"Bu yüce millet, kendisini sahneden silmek isteyen aciz saldırılara çok tanıklık etmiştir. Bu saldırılar dün devam ettiği gibi bugün ve yarın da olacaktır. Bu menfur güçlerin hesaplayamadığı bir şey vardır. Bu yüce milletin birlik ve beraberlik duyguları. Vatanımızın sessiz, kalender, hoşgörülü, içinde bir çocuğun masumluğunu barındıran milleti, vatanına bir saldırı olduğunda nasıl atılgan nasıl yürekli, nasıl da canını verecek kadar büyük bir millet olduğunu bütün dünyaya göstermiştir."

Başkan İkiz ise, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığını, 4-5 gün kaldıktan sonra 25 Mayıs'ta Havza'ya gelip 18 gün geçirdiğini anlattı.

Havzalıların Mustafa Kemal'e sahip çıkıp bağırlarına bastıklarını belirten İkiz, "Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve cumhuriyetin temelleri Havza'da atıldı. Atatürk'ün burada 18 gün kalmasının nedeni, Havza'nın o yıllarda güvenli bölge olması ve Havzalıların sahip çıkmasıdır. Ayrıca o yıllarda böbreklerinden rahatsız olan Atatürk, 18 gün boyunca Havza kaplıcalarında tedavi olmuştur." diye konuştu.

Tören, öğrenciler ve Havzalı gazilerin Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile Havza'ya gelişini anlatan gösteriyi sahnelenmesinin ardından sona erdi.

Törene, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ile vatandaşlar katıldı.