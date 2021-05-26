Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü konvoy oluşturularak ve havai fişeklerle kutlandı
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Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü konvoy oluşturularak ve havai fişeklerle kutlandı

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü konvoy oluşturularak ve havai fişeklerle kutlandı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla konvoy oluşturuldu, havai fişek gösterisi yapıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla konvoy oluşturuldu, havai fişek gösterisi yapıldı.

Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen kutlamalar kapsamında, İnönü Mahallesi'nden başlayan araç konvoyu oluşturuldu.

Konvoya katılan Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri ellerinde bayraklarla üstü açık otobüsten halkı selamladılar. Resmi araçların katıldığı araç konvoyu Mehmetçik Meydanı'nda sona erdi.

Mehmetçik Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, 25 Mayıs'ın Havza'nın ülkenin Kurtuluş Savaşı tarihinde önemli bir yer edindiği tarih oğlunu belirterek, "25 Mayıs Kurtuluş Savaşı tarihinde sadece Havza'nın ve Samsun'un değil Türkiye acısından önemli bir yere sahip. Zira o günün şartlarında Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları Havza'da 18 gün boyunca çeşitli ziyaretler, toplantılar yapmışlar. O dönemin şartlarında Türkiye'nin her bir tarafı ile iletişime geçmişler. Kurtuluş Savaşı'nın planını, programını Havza'da yapmışlar. Bizler Havzalılar olarak bu geçmişimiz ile onur duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Kurtuluş Savaşı'nın o günkü kahramanlarını minnetle şükran ile yad ediyoruz." dedi.

Salgın koşulları nedeni ile kutlamaların kısıtlı yapıldığını ifade eden Başkan Özdemir, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiğince bu kahramanlık destanını hemşehrilerimiz ile birlikte icra etmenin çabasındayız. 25 Mayıs o günkü şartlarda, hem İzmir'in işgalinin ilk defa bir halk tarafından protestosu hem Türkiye'nin yabancı devletler tarafından işgaline karşı ilk Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması, ilk protestosu mitinginin gerçekleştirilmesi, ilk genelgenin düzenlenmesi bakımından Kurtuluş Savaşı tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Biz de bu bilinç ile hem günümüz nesline hem de gelecek neslimize bu bilinci aktarmak için elimizden geldiğince gayret içerisindeyiz. İnşallah bir daha Rabbim bu milleti Kurtuluş Savaşı destanı yazmak zorunda bırakmasın. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere bu aziz vatan uğruna canlarından geçen şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi özlem ve minnet ile yad ediyorum."

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü konvoy oluşturularak ve havai fişeklerle kutlandı
Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü konvoy oluşturularak ve havai fişeklerle kutlandı
Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü konvoy oluşturularak ve havai fişeklerle kutlandı
Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü konvoy oluşturularak ve havai fişeklerle kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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