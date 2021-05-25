Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü
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Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 102. Yıldönümü Samsunun Havza ilçesinde kutlanması Çelenk koyma töreni Saygı duruşu, İstiklal Marşı Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 102. Yıldönümü Samsunun Havza ilçesinde kutlanması

Çelenk koyma töreni

Saygı duruşu, İstiklal Marşı

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü

SAMSUN (AA) Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 102. Yıldönümü Samsunun Havza ilçesinde kutlandı.

Ulu ÖnderMustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. Yıl kutlamaları çerçevesinde ilk program Atatürk ve Silah Arkadaşlarının ilçeye giriş yapmış olduğu mevkide bulunan İlk Kıvılcım Şehitler Parkı'nda düzenlendi.

Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İlk Kıvılcım Şehitler Parkı Şehitler Anıtına Havza Kaymakamlığı, Havza Garnizon Komutanlığı ve Havza Belediyesi çelenkleri sunuldu.

Çelenk koyma törenine, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü
Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü
Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü
Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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